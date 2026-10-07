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AI Analyse

Deutsche Bank AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

09:41 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 96 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Haupttreiber der Aktien des Technologieunternehmens sei die Klarheit beim Auftragsbestand, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser dürften sich im weiteren Verlauf des Jahres noch verbessern./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,60 €		 Abst. Kursziel*:
52,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,21%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
108,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

09:41 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
30.09.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
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