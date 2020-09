NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Die Corona-Krise habe zahlreiche Fragen für den Versicherungssektor aufgeworfen, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Derzeit lasteten die Kreditrisiken auf dem Sektor. Allerdings seien die Unternehmen inzwischen recht robust aufgestellt gegenüber derartigen Gefahren./mf/tih