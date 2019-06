ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re von 85 auf 90 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Unter den vergleichsweise hoch bewerteten Rückversicherern bevorzuge er solche mit starken Bilanzen und Spielraum für steigende Gewinne, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei den Bilanzen hätten die Unternehmen ihre Hausaufgaben gemacht, doch die Gewinnaussichten seien angesichts gesunkener Anleiherenditen durchwachsen. Daher bevorzuge er kleinere, spezialisierte Branchenvertreter wie Scor und Lancashire, bei denen eine weitere Verbesserung der Preise keine Vorbedingung für die Kursentwicklung sei. Bei Munich Re und Swiss Re rät Urwin dagegen weiter zum Verkauf. Die Münchener hätten in den vergangenen Quartalen ihre Ziele für die Schaden-Kosten-Quiote fast durchgängig verfehlt, was angesichts der Wachstumsziele für Vorsicht mahne. Bei Swiss Re sieht der Experte Risiken im Zusammenhang mit den Rückstellungen für Schadensfälle./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.