Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Total SA aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 39 Euro gesenkt. Analyst Thomas Adolff begründete das neue Ziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit gesenkten Margenschätzungen für das Raffineriegeschäft des Ölkonzerns. Zur Abstufung verwies er auf die im europäischen Branchenvergleich überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 03:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.