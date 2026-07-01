TotalEnergies Aktie
Marktkap. 157,01 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 93 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mark Wilson reduzierte vor den Zahlen für das zweite Quartal seine Schätzungen und liegt damit nun unter den Konsenserwartungen. Er verwies auf die Herausforderungen für das Gashandelsgeschäft der Franzosen, wie er in einer Analye vom Freitag betonte./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,88 €
|Abst. Kursziel*:
22,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,32%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|08:21
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
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|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
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|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)