NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Biraj Borkhataria rechnet mit einem soliden Quartal der Franzosen, das eine starke Gewinnentwicklung im Flüssiggasgeschäft zeigen dürfte. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he