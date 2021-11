Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 41,70 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Investitionen in erneuerbare Energielösungen zögen an, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Partnerschaften von TotalEnergies belegten, dass die Branche daran interessiert sei, Geld in Technologien zur Einsparung von Kohlenstoff-Emissionen zu stecken./tih/nas