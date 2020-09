Aktie in diesem Artikel TUI 3,03 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 400 auf 300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Barmittelabfluss bei dem Reiseveranstalter habe sich in den vergangenen vier Wochen beschleunigt, schrieb Analyst James Rowland Clark in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür seien Erstattungszahlungen für wegen Reisewarnungen stornierte Reisen. Dies habe ihn neben niedrigeren Kapazitäten für das erste Halbjahr 2021 dazu bewogen, seine Gewinnschätzung (EPS) für das kommende Jahr um rund 18 Prozent zu senken./gl/ag