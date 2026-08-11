Jefferies & Company Inc.

TUI Hold

10:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tui nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und der Umsatz des Reisekonzerns lägen drei beziehungsweise sechs Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch in einer ersten Reaktion. An der breiten Ebit-Zielspanne für das laufende Geschäftsjahr halte Tui fest./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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