TUI Aktie
Marktkap. 3,81 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
AI Analyse
TUI Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tui nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und der Umsatz des Reisekonzerns lägen drei beziehungsweise sechs Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch in einer ersten Reaktion. An der breiten Ebit-Zielspanne für das laufende Geschäftsjahr halte Tui fest./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Hold
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,72 €
|Abst. Kursziel*:
-9,37%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,14%
|
Analyst Name:
James Wheatcroft
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|12:06
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|18.05.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|12:06
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:21
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08.06.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research