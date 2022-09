Aktie in diesem Artikel TUI 1,53 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui Pence nach einem Zwischenbericht auf "Sell" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. Die Sommerkapazität habe leicht unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Was die Preisgestaltung betreffe, habe sich der Reisekonzern aber als widerstandsfähiger erwiesen als von ihm gedacht./tih/tav