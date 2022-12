Aktie in diesem Artikel TUI 1,60 EUR

-7,06% Charts

News

Analysen

TUI 1,60 EUR -7,06% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tui nach den vorgelegten Geschäftsjahreszahlen für 2021/22 auf "Sell" mit einem Kursziel von 99 Pence belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion auf das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder spürbar besser laufende Wintergeschäft 2022/23, auch wenn es noch nicht so laufe wie vor der Pandemie. 54 Prozent des Winterangebots seien bereits gebucht im Vergleich zu 43 Prozent im Vorjahreszeitraum und 59 Prozent im Geschäftsjahr 2018/19. Zudem machte er auf die vom Reisekonzern gegebene Prognose eines deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) für das neue Geschäftsjahr aufmerksam./ck/edh