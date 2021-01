Aktie in diesem Artikel UBS 12,08 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UBS vor Zahlen von 15,50 auf 16,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine Schätzung für den bereinigten Vorsteuergewinn der Schweizer, die am 26. Januar die hiesige Berichtssaison der Banken einläuteten, liege über der Konsensprognose, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält bei den Investmentbanking-Erträgen und beim verwalteten Vermögen eine positive Überraschung für möglich./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / 04:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.