NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS vor der Berichtssaison zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen. Das Jahr 2021 dürfte für globale Investmentbanken gut zu Ende gegangen sein, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegweisend seien nun die Ausblicke. In Europa sind BNP Paribas und UBS ihre Favoriten./tih/edh