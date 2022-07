Aktie in diesem Artikel UBS 14,92 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 21 auf 19 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die von ihr beobachteten Investmentbanken dürften im zweiten Quartal einen durchschnittlichen Rückgang der Erträge aus dem Kapitalmarktgeschäft von 12 Prozent (in US-Dollar) verzeichnet haben, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie passte ihre Schätzungen entsprechend an./edh/gl