Aktie in diesem Artikel UBS 10,75 EUR

2,48% Charts

News

Analysen

UBS 10,75 EUR 2,48% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Franken belassen. Das besser als erwartet ausgefallene Quartalsergebnis gehe vor allem auf das Investmentbanking zurück, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Anstieg der harten Kernkapitalquote sei eine erfreuliche Überraschung gewesen./mf/edh