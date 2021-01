Aktie in diesem Artikel UBS 12,11 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für UBS nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Die Finanzmärkte hätten der schweizerischen Großbank Rückenwind verliehen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Anstieg des verwalteten Vermögens verspreche Gutes für die zukünftigen Ergebnisse. "Es ist positiv, dass UBS die Aktienrückkäufe wieder aufnimmt, aber das hat man erwartet", schrieb die Expertin weiter./bek/gl