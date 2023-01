UniCredit Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unicredit von 15,50 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ignacio Cerezo gab sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weiter positiv gestimmt vor der Zahlenvorlage der italienischen Bank für das vierte Quartal. Die Aktienkursentwicklung sei zuletzt stark gewesen. Der traditionelle Abschlag zum Sektor habe sich verringert, aber die absoluten Bewertungskennziffern blieben vielversprechend für eine Bank, die von sich verbessernden Fundamentaldaten in ihren Kernbereichen profitiere./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 16:12 / GMT

