Unilever Aktie
Marktkap. 115,24 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe mit seinem Zahlenwerk zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele leicht angehoben, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet nun mit einer leicht steigenden Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie 2026./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
49,75 £
|Abst. Kursziel*:
14,57%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,91 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever PLC
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|Unilever Overweight
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