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Symbol VLEEF

Bernstein Research

Valeo SA Market-Perform

08:41 Uhr
Valeo SA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Umsatzzahlen für das erste Quartal hätten den vom Autozulieferer zur Verfügung gestellten Konsens knapp übertroffen, schrieb Stephen Reitman am Dienstag in seinem Rückblick. Der Ausblick auf 2026 sei bestätigt worden, sodass er nur wenig an seinem Bewertungsmodell geändert habe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 22:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Market-Perform

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
10,69 €		 Abst. Kursziel*:
21,55%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
10,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,16%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

08:41 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
24.04.26 Valeo SA Neutral UBS AG
24.04.26 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 Valeo SA Equal Weight Barclays Capital
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