Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,61 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Umsatzzahlen für das erste Quartal hätten den vom Autozulieferer zur Verfügung gestellten Konsens knapp übertroffen, schrieb Stephen Reitman am Dienstag in seinem Rückblick. Der Ausblick auf 2026 sei bestätigt worden, sodass er nur wenig an seinem Bewertungsmodell geändert habe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 22:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Market-Perform
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
10,69 €
|Abst. Kursziel*:
21,55%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
10,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,16%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|08:41
|Valeo SA Market-Perform
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|Valeo SA Market-Perform
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|Bernstein Research
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|Valeo SA Neutral
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