Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,7 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der Autozulieferer im ersten Quartal Ergebnisse im Einklang mit den Jahreszielen erreicht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
11,05 €
|Abst. Kursziel*:
99,19%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
11,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
99,00%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|21:51
|Valeo SA Overweight
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21:51
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Valeo SA Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Valeo SA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21:51
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Valeo SA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Valeo SA Overweight
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|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|RBC Capital Markets
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Valeo SA Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
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|Bernstein Research
|27.02.26
|Valeo SA Equal Weight
|Barclays Capital