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Marktkap. 2,7 Mrd. EUR

KGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
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WKN A2ALDB

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ISIN FR0013176526

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Symbol VLEEF

JP Morgan Chase & Co.

Valeo SA Overweight

21:51 Uhr
Valeo SA Overweight
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
11,06 EUR 0,05 EUR 0,45%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der Autozulieferer im ersten Quartal Ergebnisse im Einklang mit den Jahreszielen erreicht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Overweight

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
11,05 €		 Abst. Kursziel*:
99,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
11,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
99,00%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

21:51 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 Valeo SA Equal Weight Barclays Capital
09.04.26 Valeo SA Neutral UBS AG
30.03.26 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Valeo SA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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