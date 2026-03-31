Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 24,71 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 200 auf 215 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani hob am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Dänen insbesondere die Fortschritte im Geschäft mit Windkraftanlagen auf See hervor. Er rechnet mit einem guten Bericht bei starker Auftragslage./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
215,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,88 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
182,44 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|02.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG