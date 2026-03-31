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Marktkap. 24,71 Mrd. EUR

KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
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WKN A3CMNS

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ISIN DK0061539921

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Symbol VWSYF

Jefferies & Company Inc.

Vestas Wind Systems A-S Buy

08:01 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
25,55 EUR 0,49 EUR 1,96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 200 auf 215 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani hob am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Dänen insbesondere die Fortschritte im Geschäft mit Windkraftanlagen auf See hervor. Er rechnet mit einem guten Bericht bei starker Auftragslage./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
215,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,88 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
182,44 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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