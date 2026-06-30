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KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
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WKN A3CMNS

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ISIN DK0061539921

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Symbol VWSYF

JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

15:31 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Akash Gupta zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schlüsse aus den Resultaten des US-Konkurrenten GE Vernova, die auch bei Vestas negative Spuren im Kurs hinterließen. Er sieht in der davon ausgelösten Schwäche bei dem Hersteller von Windkraftanlagen eine Kaufchance. Von Vestas erwartet er ein gutes zweites Quartal mit einer potenziellen Erhöhung des Ausblicks./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:23 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
251,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,73 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
199,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

15:31 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
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