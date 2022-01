Aktie in diesem Artikel VINCI 98,72 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Vinci-Aktie in ihre Auswahlliste "European Stock Ideas" aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Das Papier des Bau- und Infrastrukturkonzerns gehöre mit einem Kurspotenzial von 15 Prozent zu den verheißungsvolleren Werten im ersten Quartal, schrieben die Anlagestrategen der Bank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/mis