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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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71,98 EUR +0,18 EUR +0,25 %
STU
finanzen.net zero
Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 36,64 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 766403

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ISIN DE0007664039

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Symbol VLKPF

JP Morgan Chase & Co.

Volkswagen (VW) vz Neutral

09:26 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
71,98 EUR 0,18 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der aktualisierte Strategieplan zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sowie für eine bessere Kostenstruktur und einen effizienten Kapitaleinsatz lasse weitere Kapazitätskürzungen in Europa, eine Konzentration des Modellportfolios auf die attraktivsten Marktsegmente und Maßnahmen für die Behauptung der Führungsstellung im Technologiebereich erwarten, schrieb Jose Asumendi am Freitag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
72,28 €		 Abst. Kursziel*:
52,19%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
71,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,82%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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