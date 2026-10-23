Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 34,4 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
AI Analyse
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Zur Ankündigung des neuen Audi-Werks in den USA schrieb Jose Asumendi am Montag, eine Bestätigung durch den Aufsichtsrat des Mutterkonzerns Volkswagen werde die weitere Restrukturierung innerhalb des Autokonzerns beschleunigen. Er verwies auf die mögliche Schließung des Audi-Werks in Neckarsulm ab 2030. Innerhalb Europas könnte es 2027 weitere Produktionsverlagerungen geben, etwa um die Kapazitäten in der Slowakei komplett auszulasten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
68,44 €
|Abst. Kursziel*:
60,72%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
69,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,37%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
103,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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