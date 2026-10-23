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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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69,02 EUR +0,06 EUR +0,09 %
STU
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Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 34,4 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 766403

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ISIN DE0007664039

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Symbol VLKPF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Volkswagen (VW) vz Neutral

08:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
69,02 EUR 0,06 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Zur Ankündigung des neuen Audi-Werks in den USA schrieb Jose Asumendi am Montag, eine Bestätigung durch den Aufsichtsrat des Mutterkonzerns Volkswagen werde die weitere Restrukturierung innerhalb des Autokonzerns beschleunigen. Er verwies auf die mögliche Schließung des Audi-Werks in Neckarsulm ab 2030. Innerhalb Europas könnte es 2027 weitere Produktionsverlagerungen geben, etwa um die Kapazitäten in der Slowakei komplett auszulasten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
68,44 €		 Abst. Kursziel*:
60,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
69,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,37%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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