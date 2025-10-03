DAX 24.378 +0,0%ESt50 5.629 -0,4%MSCI World 4.351 +0,3%Top 10 Crypto 17,20 +1,2%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 107.049 +1,5%Euro 1,1711 -0,1%Öl 65,55 +1,9%Gold 3.959 +1,9%
Volvo (B) Aktie

25,08 EUR +0,05 EUR +0,20 %
STU
275,80 SEK +1,50 SEK +0,55 %
STO
Marktkap. 51,04 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
25,08 EUR 0,05 EUR 0,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Die Aktien des US-Lkw-Herstellers Paccar hätten bereits den Tiefpunkt des aktuellen Branchenzyklus eingepreist, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Anteilscheinen der europäischen Lkw-Bauer sei dies noch nicht der Fall. Insgesamt dürfte die Nachrichtenlage in den USA weiterhin schwierig bleiben. Der Experte bevorzugt aktuell aus Bewertungsgründen Daimler Truck gegenüber Volvo./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
275,80 SEK		 Abst. Kursziel*:
26,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
275,80 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
26,90%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
305,50 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

