Vonovia Aktie
Marktkap. 13,97 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
AI Analyse
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe wie befürchtet wegen höherer Finanzierungskosten und eines schwächeren Transaktionsgeschäfts seine Ziele für eine Reihe von Finanzkennziffern gesenkt, schrieb Neil Green am Mittwoch. Dennoch - und obwohl die Aktie schon günstig sei - sei schwer vorstellbar, dass die Anleger nun zugriffen. Es stehe die Frage im Raum, ob zum Schuldenabbau die Dividende gekürzt oder gestrichen werde./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Overweight
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,47 €
|Abst. Kursziel*:
57,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,64%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,59 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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