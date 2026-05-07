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Symbol VNNVF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

08:36 Uhr
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
16,09 EUR -0,21 EUR -1,26%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe wie befürchtet wegen höherer Finanzierungskosten und eines schwächeren Transaktionsgeschäfts seine Ziele für eine Reihe von Finanzkennziffern gesenkt, schrieb Neil Green am Mittwoch. Dennoch - und obwohl die Aktie schon günstig sei - sei schwer vorstellbar, dass die Anleger nun zugriffen. Es stehe die Frage im Raum, ob zum Schuldenabbau die Dividende gekürzt oder gestrichen werde./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Overweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,47 €		 Abst. Kursziel*:
57,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,64%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

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12:01 Vonovia Buy UBS AG
10:01 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:36 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
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