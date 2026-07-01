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Vossloh Aktie

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56,75 EUR -5,55 EUR -8,91 %
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Vossloh jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,22 Mrd. EUR

KGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
WKN wurde kopiert
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WKN 766710

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ISIN DE0007667107

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Symbol VOSSF

Jefferies & Company Inc.

Vossloh Hold

10:31 Uhr
Vossloh Hold
Aktie in diesem Artikel
Vossloh AG
56,75 EUR -5,55 EUR -8,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Hold" belassen. Der korrigierte operative Ergebnisausblick für 2026 liege nun 13 Prozent unter dem Konsens, schrieb Fabian Piasta am Dienstag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Hold

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
56,60 €		 Abst. Kursziel*:
34,28%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
56,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,92%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

10:31 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
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Nachrichten zu Vossloh AG

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finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück
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dpa-afx Vossloh senkt Erwartungen an 2026 leicht - Anleger reagieren entspannt
EQS Group EQS-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss
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finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Zuschlägen
EQS Group EQS-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Adjustment of Sales Revenues and Earnings Guidance for Fiscal Year 2026[
EQS Group EQS-News: Vossloh wins major contracts in China
EQS Group EQS-AFR: Vossloh Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Vossloh Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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