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Wacker Neuson Aktie

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22,55 EUR +0,80 EUR +3,68 %
STU
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Wacker Neuson jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,45 Mrd. EUR

KGV 21,63 Div. Rendite 2,85%
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WKN WACK01

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Symbol WKRCF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Wacker Neuson SE Hold

09:56 Uhr
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Wacker Neuson SE
22,55 EUR 0,80 EUR 3,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Neuson von 21,00 auf 23,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Comtesse hob seine Ergebnisschätzung für den Baumaschinenhersteller Wacker Neuson für 2026. Vor einer Empfehlung der Aktien will Comtesse aber eine klarere Geschäftsbelebung in der DACH-Region Deutschland, Österreich und Schweiz sehen. Seine Favoriten für das zweite Halbjahr heißen Bechtle und Inficon./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wacker Neuson

Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
22,25 €		 Abst. Kursziel*:
5,62%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,21%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wacker Neuson SE

09:56 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
07.05.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
07.05.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
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Nachrichten zu Wacker Neuson SE

finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen
finanzen.net Wacker Neuson SE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt angehobene Jahresprognose
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Verluste
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX klettert am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt am Nachmittag
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes Half-year Report and confirms the raised guidance for the fiscal year 2026
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Change in the Executive Board of Wacker Neuson SE
EQS Group EQS-Adhoc: Wacker Neuson Group raises guidance for the fiscal year 2026 and publishes preliminary figures for the first half of 2026
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson SE Annual General Meeting approves dividend for the fiscal year 2025
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group: first quarter of 2026 shows a strong start into the year
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes full year figures 2025 – positive outlook for 2026
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