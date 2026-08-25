Wacker Neuson Aktie
Marktkap. 1,45 Mrd. EURKGV 21,63 Div. Rendite 2,85%
WKN WACK01
ISIN DE000WACK012
Symbol WKRCF
AI Analyse
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Neuson von 21,00 auf 23,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Comtesse hob seine Ergebnisschätzung für den Baumaschinenhersteller Wacker Neuson für 2026. Vor einer Empfehlung der Aktien will Comtesse aber eine klarere Geschäftsbelebung in der DACH-Region Deutschland, Österreich und Schweiz sehen. Seine Favoriten für das zweite Halbjahr heißen Bechtle und Inficon./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wacker Neuson
Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold
|Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
23,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,25 €
|Abst. Kursziel*:
5,62%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,21%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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