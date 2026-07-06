Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 13,59 Mrd. EURKGV 15,60 Div. Rendite 2,85%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 73 auf 87 Euro angehoben und die Aktien des Informationsdienstleisters von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere seien attraktiv bewertet, schrieb Daniel Kerven am Donnerstag. Angesichts jüngster Investitionen, Zukäufe und Produkteinführungen der Niederländer ist er noch optimistischer geworden hinsichtlich ihres Burggrabens gegen die KI-Konkurrenz./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Overweight
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
58,90 €
|Abst. Kursziel*:
47,71%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
62,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,05%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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