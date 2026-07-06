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ISIN NL0000395903

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Symbol WOLTF

JP Morgan Chase & Co.

Wolters Kluwer Overweight

08:01 Uhr
Wolters Kluwer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
62,12 EUR 3,14 EUR 5,32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 73 auf 87 Euro angehoben und die Aktien des Informationsdienstleisters von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere seien attraktiv bewertet, schrieb Daniel Kerven am Donnerstag. Angesichts jüngster Investitionen, Zukäufe und Produkteinführungen der Niederländer ist er noch optimistischer geworden hinsichtlich ihres Burggrabens gegen die KI-Konkurrenz./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Overweight

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
58,90 €		 Abst. Kursziel*:
47,71%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
62,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,05%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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