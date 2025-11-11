1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 21,35 EUR ab.

Die 1&1-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 21,35 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 21,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.999 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,39 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 92,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 987,92 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 26.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von 1&1.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,892 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

