US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Telekom, DroneShield im Fokus
Deutsche Telekom-Aktie profitiert minimal: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant Deutsche Telekom-Aktie profitiert minimal: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Um 18 Uhr live mit den TradingBrothers: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern Um 18 Uhr live mit den TradingBrothers: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern
Kurs der 1&1

1&1 Aktie News: 1&1 verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

13.11.25 09:22 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Anleger zeigten sich zuletzt bei der 1&1-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 21,75 EUR.

1&1 AG
21,60 EUR 0,10 EUR 0,47%
Die 1&1-Aktie wies um 09:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 21,75 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 21,75 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 21,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 71 1&1-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 22,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 3,45 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 48,97 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Am 11.11.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1,01 Mrd. EUR gegenüber 1,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte 1&1 am 26.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,839 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1&1-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1&1 von vor 3 Jahren abgeworfen

12.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research

