1&1 Aktie News: 1&1 verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Anleger zeigten sich zuletzt bei der 1&1-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 21,75 EUR.

Die 1&1-Aktie wies um 09:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 21,75 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 21,75 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 21,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 71 1&1-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 22,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 3,45 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 48,97 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Am 11.11.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1,01 Mrd. EUR gegenüber 1,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte 1&1 am 26.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,839 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

