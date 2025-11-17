1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 21,95 EUR zu.

Das Papier von 1&1 konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 21,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 21,95 EUR. Bei 21,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 224 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 22,50 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 2,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Mit Abgaben von 49,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,19 EUR.

Am 11.11.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,845 EUR fest.

