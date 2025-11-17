DAX23.911 +0,1%Est505.688 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,87 +2,0%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.293 +1,2%Euro1,1602 -0,2%Öl63,87 -0,7%Gold4.077 -0,1%
Aktie im Blick

1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag freundlich

17.11.25 09:22 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 21,95 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
21,45 EUR -0,25 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von 1&1 konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 21,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 21,95 EUR. Bei 21,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 224 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 22,50 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 2,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Mit Abgaben von 49,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,19 EUR.

Am 11.11.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,845 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
12.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research

