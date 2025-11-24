DAX23.267 +0,8%Est505.525 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.580 -1,1%Euro1,1531 +0,1%Öl62,00 -0,8%Gold4.074 +0,2%
Fokus auf Aktienkurs

1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Einbußen

24.11.25 09:24 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 21,60 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
21,30 EUR -0,35 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:00 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 21,60 EUR ab. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 21,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.092 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 22,50 EUR markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 4,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 94,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,19 EUR.

Am 11.11.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,01 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,842 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1&1 von vor 10 Jahren eingebracht

Vodafone-Aktie leichter: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1&1-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquellen: 1&1 AG

