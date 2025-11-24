1&1 Aktie News: 1&1 bricht am Nachmittag nach oben aus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 23,00 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 23,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 23,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,60 EUR. Bisher wurden heute 41.128 1&1-Aktien gehandelt.

Am 24.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 51,74 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 11.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 1,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte 1&1 am 26.03.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,842 EUR in den Büchern stehen haben wird.

