20 Jahre-Vertrag

Nordex-Aktie fest: Nordex Group baut 46-MW-Windpark in Schleswig-Holstein

28.08.25 09:27 Uhr
Nordex-Aktie legt zu: Nordex errichtet neuen 46-MW-Windpark in Schleswig-Holstein | finanzen.net

Die Nordex Group soll in Schleswig-Holstein einen Windpark mit 8 Turbinen und 45,6 Megawatt Gesamtleistung errichten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
21,24 EUR 0,02 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auftraggeber ist Trianel Erneuerbare Energien, ein Zusammenschluss von 36 Stadtwerken und der Stadtwerke-Kooperation Trianel, wie der Winanlagenhersteller Nordex in Hamburg mitteilte. Der Auftrag umfasse zudem einen Servicevertrag über 20 Jahre, der eine hohe Verfügbarkeit der Anlagen sicherstelle, heißt es weiter. Im Frühjahr 2027 sollen die Anlagen ans Netz gehen.

Wer­bung

Nordex-Aktien gewinnen via XETRA zeitweise 0,85 Prozent hinzu auf 21,46 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

