SAP-Aktie kaum bewegt: Berenberg sieht KI-Angst als Chance - Kursziel bestätigt
Berenberg-Analyst Nay Soe Naing sieht im "wahllosen Abverkauf" der Softwarebranche eine Kaufchance und bestätigt das Kursziel für die SAP-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag seine "Einkaufsliste" für die zuletzt arg von KI-Sorgen gebeutelte Softwarebranche. Seiner Einschätzung nach werden die Auswirkungen durch Künstliche Intelligenz deutlich nuancierter ausfallen, als es der "wahllose Abverkauf" der Aktien vermuten lasse.
KI als "existenzielles Risiko" oder Bewertungschance?
KI werde momentan als "existenzielles Risiko eingepreist", was bei einigen Unternehmen gute Bewertungschancen biete. Seine Top-Favoriten sind ATOSS Software, CrowdStrike, Nemetschek, Planisware und Zscaler. Auch SAP ragten aber positiv heraus.
Wie sich die SAP-Aktie am Dienstag schlägt
Am Dienstag zeigt sich die SAP-Aktie im XETRA-Handel zeitweise minimale 0,03 Prozent niedriger bei 174,86 Euro.
