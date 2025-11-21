adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Freitagmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 151,90 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 151,90 EUR ab. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,65 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 96.906 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 73,67 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 235,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,63 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 12,78 EUR fest.

