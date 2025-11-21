adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 152,20 EUR.

Die adidas-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 152,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 152,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 150,65 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.595 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,32 Prozent. Am 20.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 150,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 1,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,95 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 235,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,98 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 12,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

