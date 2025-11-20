adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 151,10 EUR ab.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 151,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 150,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 167.628 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,59 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 150,65 EUR am 20.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 0,30 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,88 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 235,50 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,98 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor einem Jahr gekostet

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 10 Jahren verdient