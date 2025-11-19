adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge

DAX23.226 +0,2%Est505.560 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.570 +0,6%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,53 -2,0%Gold4.075 +0,2%
Aktie im Fokus

19.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von adidas zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 153,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152,40 EUR -2,25 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 153,90 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 154,25 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 151,75 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 203.111 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 41,66 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 151,75 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 1,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,88 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 235,50 EUR.

Am 29.10.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,58 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – ein Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

