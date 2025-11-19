adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 153,45 EUR.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 153,45 EUR nach. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 153,30 EUR. Bei 153,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.979 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,65 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,52 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,88 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 235,50 EUR angegeben.

adidas gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,63 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,51 EUR je adidas-Aktie.

