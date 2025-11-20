adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 153,45 EUR.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 153,45 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 154,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 154,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.736 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 41,83 Prozent niedriger. Bei 151,75 EUR fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 1,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,88 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 235,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2025. Das EPS belief sich auf 2,58 EUR gegenüber 2,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,98 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

