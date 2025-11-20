adidas Aktie News: adidas gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 153,45 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 153,45 EUR. Bei 154,35 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 154,25 EUR. Zuletzt wechselten 290.695 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 71,91 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2025 bei 150,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,88 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 235,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,98 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

