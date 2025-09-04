Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 185,24 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 185,24 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE-Aktie bei 185,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 187,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.622 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Bei 187,48 EUR erreichte der Titel am 04.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 1,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,77 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,56 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 16,07 Mrd. EUR gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Airbus SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie.

