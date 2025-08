Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 175,90 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 175,90 EUR zu. Bei 178,12 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 177,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 104.505 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,94 EUR an. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 6,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit Abgaben von 29,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,77 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 197,44 EUR.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,47 EUR je Aktie.

