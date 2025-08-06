DAX24.295 +1,6%ESt505.340 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,50 +0,8%Gold3.380 +0,3%
Airbus SE im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Mittag freundlich

07.08.25 12:07 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 178,54 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
178,00 EUR -0,32 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 178,54 EUR. Die Airbus SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 179,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 178,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 119.203 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,70 Prozent wieder erreichen. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 30,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,76 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 197,44 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
31.07.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
