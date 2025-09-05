Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 185,84 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 185,84 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 187,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 185,32 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.051 Stück gehandelt.

Am 04.09.2025 markierte das Papier bei 187,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,88 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 32,88 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,77 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 16,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 29.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,47 EUR im Jahr 2025 aus.

