"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

09.09.25 16:09 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

09.09.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 187,18 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Airbus SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 187,18 EUR ab. Der Kurs der Airbus SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 184,40 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 187,12 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136.519 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 187,94 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,77 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 202,56 EUR angegeben.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,07 Mrd. EUR – ein Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,47 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
