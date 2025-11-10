Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagvormittag mit Kursplus

Airbus SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 210,80 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 210,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 211,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 211,00 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.361 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (216,85 EUR) erklomm das Papier am 30.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,87 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 129,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 232,60 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Am 29.10.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 17,83 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 15,69 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Airbus SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie.

